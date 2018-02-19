Россияне в Сирии могли погибнуть, выполняя частный заказ

13:43 19 февраля 2018 12

Информация о погибших в Сирии активно обсуждается в Сети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Появилась версия, что граждане РФ, погибшие 7 февраля от удара американцев, выполняли частный заказ Сирии. «Частная военная кампания Вагнера» якобы должна была совместно с сирийцами захватить чужие территории как источник наличных.

Предполагается, что группа сирийцев совместно с «ЧВК Вагнера» решила присвоить нефтяные поля и разрушенный нефтеперерабатывающий завод курдов, союзников американцев. Производство когда-то принадлежало американской компании Conoco. Этот рейд военные США, находившиеся на позициях курдов, расценили в качестве угрозы. О подготовке налета американцы узнали задолго до его проведения и якобы запросили у российских военных официальное отношение к нему. Из ответа российской стороны следовало, что военнослужащих из РФ там нет. Тогда американцы нанесли по территории артиллерийские и авиационные удары, сообщают «Ведомости».

Неизвестно, кто является инициатором рейда. Возможно, сирийцы, уверенные, что курды покинут район, привлекли «ЧВК Вагнера» к оплаченной из частного источника военной операции. Также непонятно, почему набег не остановили российские военнослужащие. Как предполагают «Ведомости», результаты изучения данных вопросов российская сторона может не опубликовать. В виде косвенной информации об этом могут сообщить только, например, кадровые перестановки в командовании группировки в Сирии или изменения в финансовом положении компаний, связанных с Евгением Пригожиным, которого считают нанимателем российских контрактников в САР.

Ранее в Сети появились уточнения о возможном количестве погибших в Сирии россиян. «URA.RU» публиковало поименный список девяти жертв удара под Дейр-эз-Зором, ссылаясь на группы, в которых общаются бойцы «ЧВК Вагнер» и их друзья.