Поклонники российского актера Максима Виторгана пришли в восторг от фотографии, на которой он запечатлен с актрисой Татьяной Арнтгольц. Большинство комментаторов уверено, что из творческого дуэта могла бы получиться идеальная пара.
Судя по хэштегам, совместное фото было сделано во время съемок нового фильма. «Я (справа) и Таня с Бюстом» — иронично подписал фотографию Виторган. Поклонники актера отметили, что вместе с Арнтгольц Виторган выглядит лучше, чем со своей супругой Ксенией Собчак. «Вот была бы пара… Хороши… Не ту в жены взял, Максим. Одумайся… Идеально смотрятся вместе… Бросай Собчак, Виторган» — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Три года спустя у пары родился сын. После появления ребенка в адрес телеведущей посыпались обвинения в лицемерии: в многочисленных интервью до замужества Собчак утверждала, что не собирается становиться матерью.