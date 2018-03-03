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03 марта 2018
13:32  03 марта 2018 9

Виторгану советуют бросить Собчак ради актрисы. «Вот была бы пара». ФОТО

«Квартет И». Гастроли. Екатеринбург, виторган максим, квартет и, гастроли
Максим Виторган состоит в браке с Ксенией Собчак с 2013 годаФото: Дарья Попова © URA.RU

Поклонники российского актера Максима Виторгана пришли в восторг от фотографии, на которой он запечатлен с актрисой Татьяной Арнтгольц. Большинство комментаторов уверено, что из творческого дуэта могла бы получиться идеальная пара.

Судя по хэштегам, совместное фото было сделано во время съемок нового фильма. «Я (справа) и Таня с Бюстом» — иронично подписал фотографию Виторган. Поклонники актера отметили, что вместе с Арнтгольц Виторган выглядит лучше, чем со своей супругой Ксенией Собчак. «Вот была бы пара… Хороши… Не ту в жены взял, Максим. Одумайся… Идеально смотрятся вместе… Бросай Собчак, Виторган» — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что Виторган и Собчак поженились в 2013 году. Три года спустя у пары родился сын. После появления ребенка в адрес телеведущей посыпались обвинения в лицемерии: в многочисленных интервью до замужества Собчак утверждала, что не собирается становиться матерью.

Сергей Макеев
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