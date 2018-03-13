В челябинских детдомах нашли судимых педагогов

14:17 13 марта 2018 0

Судимый педагог имел круглосуточный доступ к детям Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Сразу несколько ранее судимых сотрудников выявила прокуратура в детских учреждениях на Южном Урале. Еще полтора десятков педагогов были приняты на работу без всякой проверки на криминальное прошлое, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Челябинской области.

Так, 15 сотрудников МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (детский дом) в Карабаше были допущены к работе с несовершеннолетними при отсутствии сведений о наличии или отсутствии судимости. А в школе-интернате с круглосуточным пребыванием к работе с детьми допустили двух сотрудников (один из которых педагог), имевших уголовную судимость, рассказал агентству старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Масштабные проверки в детских учреждениях Урала проводятся по поручению замгенпрокурора по УРФО Юрия Пономарева. Поводом стало ЧП в одном из челябинских детдомов, не менее семи воспитанников которого на протяжении ряда лет были объектами насилия педофилов. Сейчас в Челябинской области расследуется соответствующее уголовное дело.