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13 марта 2018
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10 марта 2018
14:17  13 марта 2018 0

В челябинских детдомах нашли судимых педагогов

Беженцы из Славянска. Украина , детдом, сирота, беспризорники, дети
Судимый педагог имел круглосуточный доступ к детямФото: Карина Ванеш © URA.RU

Сразу несколько ранее судимых сотрудников выявила прокуратура в детских учреждениях на Южном Урале. Еще полтора десятков педагогов были приняты на работу без всякой проверки на криминальное прошлое, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Челябинской области.

Так, 15 сотрудников МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (детский дом) в Карабаше были допущены к работе с несовершеннолетними при отсутствии сведений о наличии или отсутствии судимости. А в школе-интернате с круглосуточным пребыванием к работе с детьми допустили двух сотрудников (один из которых педагог), имевших уголовную судимость, рассказал агентству старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Масштабные проверки в детских учреждениях Урала проводятся по поручению замгенпрокурора по УРФО Юрия Пономарева. Поводом стало ЧП в одном из челябинских детдомов, не менее семи воспитанников которого на протяжении ряда лет были объектами насилия педофилов. Сейчас в Челябинской области расследуется соответствующее уголовное дело.

Владимир Васин
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