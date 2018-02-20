Мизулина призвала жестоко наказать сотрудников челябинского интерната, где насиловали детей

20:39 20 февраля 2018 0

Елена Мизулина жестко высказалась о ситуации в челябинском детдоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Елена Мизулина считает слишком мягким обвинение, предъявленное сотрудникам и руководству школы-интерната в Челябинской области, воспитанники которой подвергались сексуальному насилию. Мизулина также сообщила, что взяла на контроль ситуацию в южноуральском детдоме.

По словам Елены Мизулиной, сотрудники школы-интерната совершили целый ряд поступлений, и виновные должны понести наказание сразу по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ — за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ) и организацию занятия проституцией (статья 241 УК РФ). «Один человек или двое, по поступающей информации, забирали детей для совершения с ними развратных и насильственных действий (статья 132, часть 4 УК РФ, наказание до 20 лет лишения свободы). И если будет доказано, что насильственные действия совершали и работники детского дома, то им будет вменяться еще и эта статья», — написала Елена Мизулина на своей странице в Facebook.

Специальная рабочая группа Совета Федерации обсудит меры, направленные на защиту детей от сексуального насилия, сообщила Мизулина. Ситуацию в Челябинской области она назвала не единственным подобным случаем и отметила, что с этим нужно бороться и на законодательном уровне. «Нужно внести ряд существенных изменений в российское законодательство, чтобы педофилы знали, что им никогда не уйти от ответственности. Давно доказано, что педофильские наклонности со временем не проходят», — заключила Мизулина.

Напомним, воспитанники южноуральской школы-интерната рассказали, что воспитатели передавали их взрослым мужчинам, которые затем насиловали беззащитных детей. В СУ СК РФ по Челябинской области сообщили о семи потерпевших воспитанниках детдома.