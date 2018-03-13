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13 марта 2018
21:13  13 марта 2018 0

Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным

Олег Табаков, табаков олег
Могила артиста будет располагаться рядом с местом захоронения Леонида БроневогоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Советского и российского актера и режиссера театра и кино, народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища. Его могила будет располагаться рядом с захоронениями народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина.

«Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище на Центральной аллее рядом с могилами Леонида Броневого, Владимира Зельдина и Ильи Глазунова», — цитирует ТАСС слова источника в московской мэрии. Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Прощание с Табаковым состоится 15 марта в Московском Художественном театра имени Чехова. В тот же день артиста похоронят. Ранее стало известно о последних часах жизни актера. Перед тем как Табакова отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, к нему приглашали священника. Решение об отключении Табакова от аппарата жизнеобеспечения медики приняли самостоятельно.

Иван Шестак
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