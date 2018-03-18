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18 марта 2018
17 марта 2018
00:41  18 марта 2018 0

Савченко объявила о готовности украинских военных к госперевороту

Савченко Надежда, савченко надежда
На Украине «более чем достаточно» военнослужащих, согласных свергнуть действующую власть, заявила Надежда СавченкоФото: Личная страница Надежды Савченко в Facebook

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко сообщила, что на Украине находится множество военнослужащих, которые готовы принять участие в государственном перевороте.

По ее словам, в стране «более чем достаточно» служащих ВСУ, согласных свергнуть действующую власть. Кроме того, такой настрой наблюдался, по ее словам, еще во времена правления бывшего президента Украины Виктора Януковича. «Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — цитирует RT Савченко.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата Верховной Рады Надежду Савченко в планировании террористического акта в здании парламента Украины, а также пообещал арестовать ее. В качестве ответа, нардеп призвала украинский народ к свержению действующего президента Петра Порошенко. Позже, Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» за пособничество в терроризме и государственную измену.

Александр Черноскутов
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