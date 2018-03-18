В «Росатоме» рассказали о явке в закрытых городах на Урале

19:45 18 марта 2018 0

Явка в городах с предприятиями «Росатома» выше, чем по их регионам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители закрытых городов России, где расположены предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», активно голосуют на выборах главы государства. Согласно данным официального представителя компании, явка в этих городах выше, чем в среднем по регионам, в которых они расположены.

Так, по данным на 15:00 по местному времени, в Снежинске Челябинской области, где находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. Забабахина, — явка составила 53,6%. В Трехгорном, где расположено предприятие «Приборостроительный завод», проголосовало 58,93% от общего списка избирателей. В самом регионе явка на тот момент в среднем составила 49,32%, передает РИА «Новости».

«Также, по данным на 15:00 местного времени, в городе Лесной Свердловской области, где работает предприятие „Электрохимприбор“, явка составила 55,57%, по сравнению со средней явкой по региону в 40,26%», — уточнил представитель «Росатома».