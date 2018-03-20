Компания «Тез-Тур» начала продавать свердловчанам путевки в Египет. Улететь в жаркую страну путешественники могут уже в апреле. Правда, цены на египетские курорты оказались в разы выше, чем в Турции.
В начале ноября 2015 года, после трагедии с российским авиалайнером А321 над Синаем, было прервано авиасообщение между Россией и Египтом.13 марта 2018 года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва—Каир—Москва с 11 апреля. После этого туркомпания «Тез-Тур» запустила продажу туров на курорты Египта.
Как рассказал «URA.RU» сотрудник «Тез-Тур», попасть в Египет у уральских туристов получится только с пересадкой через Москву — регулярных рейсов из Екатеринбурга пока нет. А из Каира туристам еще придется ехать на автобусе до курорта.
Согласно информации на сайте «Тез-Тур», отдых в египетской Хургаде в трехзвездочном отеле с 26 апреля по 3 мая обойдется одному человеку минимум в 1673 доллара. Для сравнения: в Турции аналогичная путевка на 25 апреля—1 мая будет стоить всего 373 доллара.
«Продажа туров в данной ситуации — это творческий эксперимент. Скорее всего, компании просто необходимы инфоповод и наполнение продуктовой линейки, — заявил „URA.RU“ исполнительный директор „Уральской ассоциации туризма“ Михаил Мальцев. — При таких ценах целесообразнее лететь куда-нибудь в Эмираты, где и уровень сервиса будет выше».
Собеседник заметил, что при трансферах на автобусах от Каира «вряд ли можно гарантировать безопасность туристам». Оперативно дозвониться до офиса «Тез-Тур» для комментария журналисту агентства не удалось.