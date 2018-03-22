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22 марта 2018
21 марта 2018
20 марта 2018
11:56  22 марта 2018 0

Прикамье может остаться без федерации по тайскому боксу

Открытая тренировка спортсменов, выступающих по правилам древнего муайтай (тайский бокс), спортивный клуб Такуми. Челябинск, тренировка, муайтай, тайский бокс
В Федерации уверяют, что уже заполнили все необходимые документыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство юстиции РФ обратилось в суд с требованием о ликвидации РОО «Федерация Пермского края по тайскому боксу». Как стало известно «URA.RU», соответствующий иск сейчас рассматривают в Индустриальном районном суде Перми.

Согласно материалам дела, в течении четырех лет руководство федерации не предоставляло в минюст необходимые фотоотчеты, на основании чего специалисты ведомства пришли к выводу, что спортивная общественная организация фактически не ведет деятельности, а значит, ее не должно существовать и юридически.

В свою очередь, в самой федерации уверяют, что они работают в обычном режиме. «Мы даже не знали, что нужно для Минюста заполнять какие-то отчеты. Как только пришла бумага с требованием о нашей ликвидации, мы сразу заполнили все необходимые документы и предоставили их в министерство юстиции», — объяснил «URA.RU» главный тренер региональной федерации по тайскому боксу Александр Козловский. В министерстве юстиции комментировать ситуацию отказались.

Александр Соснин
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