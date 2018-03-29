17:28 29 марта 2018 0

В пожаре погибли 64 человека, большинство из них дети Фото: Регион-42 Кемерово

Потерявший в результате трагедии в Кемерове троих детей, жену и сестру Игорь Востриков в своем видеообращении обвинил неизвестного, который закрыл двери в кинозал и лишил зрителей возможности спастись. Ему ответила жена «обвиняемого», который сам потерял в пожаре двух маленьких дочерей.

«Дети промедлили. Когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли», — говорил Игорь Востриков. Он также отмечал, что закрывший дверь мужчина выжил, сообщает RNS.

Подробности произошедшего рассказала Ольга Трусова со слов мужа Михаила — того самого мужчины, который «запер дверь» и сейчас находится в больнице. Он действительно чудом остался жив, но в том кинозале погибли две дочери Трусовых пяти и восьми лет.

«25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик „Шерлок Гномс“ начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, бил сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — написала Ольга Трусова на своей странице в Instagram.

Ольга со слов мужа сообщила, что, когда дети начали терять сознание, оказавшиеся в ловушке зрители попытались вырваться из огня. Они выбили дверь запасного выхода, за которой тоже стояла стена дыма. Михаил побежал за помощью, но в коридоре буквально через несколько шагов потерял сознание и упал. Кто-то из пробегавших мимо заметил Михаила и вытащил его, а из зала больше никто не вышел — там все погибли, в том числе и дочери Трусовых.