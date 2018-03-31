Глава компании-владельца «Зимней вишни» обвинила в пожаре посетителей

12:13 31 марта 2018 0

Россияне требуют тащетельного расследования и наказания всех виновных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал результатом поджога. Об этом заявила гендиректор компании-владельца ТРЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова в суде, где 31 марта решается вопрос об ее аресте.

«Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы», — цитирует Богданову «Коммерсант». Также бизнес-леди заявила, что не подозревала о неисправности системы пожаротушения торгового комплекса, которая «не заметила» возгорания. Последнее утверждение противоречит показаниям ее подчиненных, как ранее отметили Nation News.

«Я чувствую себя виновной в произошедшем. Потому что погибли люди, дети. Я не знаю, кто виноват, но я считала, что безопасность обеспечена», — приводит ТАСС сумбурные слова Богдановой. Версия о том, что причиной возгорания стала шалость обиженных детей, уже рассматривалась в ходе расследования. Однако впоследствии эксперты МЧС заявили, что пламя изначально возникло в скрытой полости между этажами, где проходит силовой кабель.

Вопрос об аресте Богдановой рассматривается после того, как суд по ходатайству следователей отправил в СИЗО экс-руководителя Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилию Комков. Расследование должно выяснить, почему возглавляемое ей ведомство на протяжении нескольких лет игнорировало незаконное возведение комплекса, сообщает RT.