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Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
12:13  31 марта 2018 0

Глава компании-владельца «Зимней вишни» обвинила в пожаре посетителей

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Россияне требуют тащетельного расследования и наказания всех виновныхФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал результатом поджога. Об этом заявила гендиректор компании-владельца ТРЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова в суде, где 31 марта решается вопрос об ее аресте.

«Подожгли подростки, с которыми у нас были проблемы», — цитирует Богданову «Коммерсант». Также бизнес-леди заявила, что не подозревала о неисправности системы пожаротушения торгового комплекса, которая «не заметила» возгорания. Последнее утверждение противоречит показаниям ее подчиненных, как ранее отметили Nation News.

«Я чувствую себя виновной в произошедшем. Потому что погибли люди, дети. Я не знаю, кто виноват, но я считала, что безопасность обеспечена», — приводит ТАСС сумбурные слова Богдановой. Версия о том, что причиной возгорания стала шалость обиженных детей, уже рассматривалась в ходе расследования. Однако впоследствии эксперты МЧС заявили, что пламя изначально возникло в скрытой полости между этажами, где проходит силовой кабель.

Вопрос об аресте Богдановой рассматривается после того, как суд по ходатайству следователей отправил в СИЗО экс-руководителя Госстройнадзора по Кемеровской области Танзилию Комков. Расследование должно выяснить, почему возглавляемое ей ведомство на протяжении нескольких лет игнорировало незаконное возведение комплекса, сообщает RT.

Владимир Васин
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