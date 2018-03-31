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Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
11:44  31 марта 2018 0

Экс-главу кемеровского Госстройнадзора отправили за решетку. Пожар мог быть результатом «договоренности»

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Следователи считают, что ТЦ вообще не должна была открытьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилию Комкову отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял суд по ходатайству следователей. Ранее Комковой предъявили обвинение по ч.3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По предварительной информации, кемеровский Госстройнадзор, который до 2015 года возглавляла Комкова, «не заметил» возведение ТЦ «Зимняя вишня», которое с 2009 по 2013 год шло фактически в порядке «самостроя». Следователи планируют проверить ее действия на предмет коррупционной составляющей. Не исключается, что причиной «недосмотра» могла быть некая договоренность с владельцами ТЦ, отмечает RT.

В ближайшее время обвинение будет предъявлено также гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ Юлии Богдановой. Свидетели утверждают, что она не обращала внимания на неоднократные сообщения о проблемах с пожарной сигнализацией в «Зимней вишне», напоминают Nation News. Как уже сообщало «URA.RU», следствие настаивает на необходимости ареста Богдановой.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибло 64 человека, из которых 41 — дети. Еще 76 признаны пострадавшими, из них 14 в настоящее время находится в больнице.

Игорь Чукреев
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