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06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:02  06 апреля 2018 0

В «Областной газете» опубликовали документ, и Екатеринбург превратился в Свердловск

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, ройзман евгений, красная папка, герб екатеринбурга
В политической карьере Евгения Ройзмана начался последний отчетФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Текст подписанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым закона об отмене прямых выборов главы администрации Екатеринбурга опубликован в «Областной газете» 6 апреля. С этого момента начинается отсчет десяти рабочих дней, по истечении которых закон вступит в силу.

Как уже сообщало «URA.RU», за новый порядок избрания мэра столицы Урала 3 апреля проголосовали 42 депутата области при четырех голосах против. Согласно закону, глава города будет избираться гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Как пояснил руководитель администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов, это позволит «исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере».

Нынешний глава Екатеринбурга — председатель гордумы Евгений Ройзман — был избран на общегородских выборах в 2013 году. Его полномочия истекают в конце лета 2018 года.

Владимир Васин
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