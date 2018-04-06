В «Областной газете» опубликовали документ, и Екатеринбург превратился в Свердловск

Текст подписанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым закона об отмене прямых выборов главы администрации Екатеринбурга опубликован в «Областной газете» 6 апреля. С этого момента начинается отсчет десяти рабочих дней, по истечении которых закон вступит в силу.
Как уже сообщало «URA.RU», за новый порядок избрания мэра столицы Урала 3 апреля проголосовали 42 депутата области при четырех голосах против. Согласно закону, глава города будет избираться гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Как пояснил руководитель администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов, это позволит «исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере».
Нынешний глава Екатеринбурга — председатель гордумы Евгений Ройзман — был избран на общегородских выборах в 2013 году. Его полномочия истекают в конце лета 2018 года.