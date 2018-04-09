Работники «Первого канала» оскорбили певицу Наргиз

22:56 09 апреля 2018 2

Артистка расстроилась, что ее не позвали на передачу о проекте «Голос» @nargizzakirova_official, Instagram

Сотрудники «Первого канала» оскорбили своим поведением известную певицу Наргиз Закирову. По ее словам, она устала от хамского отношения работников телевидения. Об этом она опубликовала пост на своей странице в Instagram, где рассказала о назревающем конфликте с каналом.

По словам артистки, психологической атаке подвергается ее семья. «Я получаю телефонный звонок от своей мамы, она буквально вопит о том, что ей просто оборвали все телефоны, названивая по три-четыре раза в день, в любое время суток (а в NY [Нью-Йорк — прим. ред.] часовые пояса разнятся достаточно ощутимо) редакторы „Первого канала“ с просьбой „срочно разыскать“ Наргиз», — поделилась певица.

Кроме того, певицу разочаровало то, что ее не позвали на передачу «Сегодня вечером», темой которого был проект «Голос». Гостями передачи стали участники с 2014-го по 2017 год. «Победители, полуфиналисты, члены жюри… В общем абсолютно все, кто был и есть, причастные к этому проекту. Моему удивлению не было предела, что на этот эфир, я не была приглашена. И в течение всей программы, мое имя не было упомянуто ни одного раза», — оскорбилась артистка. Она отметила, что всегда была дружелюбна к Первому каналу и такой «игнор» не заслужила.

Поклонники Закировой попытались поддержать ее: «Терпения Вам, Наргиз, и Вашим близким», «Невозможно стало смотреть Первый. Приходишь с работы, и понеслись тошнотики, кто с кем спит, и кто от кого родил», «Первый Лживый. Ничего удивительного, хотя и стремно», «Очень жаль что всё это отвлекает Вас от искусства. Вдохновляйтесь отзывами верных почитателей Вашего таланта и творите», — написали пользователи соцсети. Однако были и те, кто напомнил, что знаменитой артистка стала за счет «Первого канала»: «Только благодаря ему вы и вылезли из трущобных ресторанов NYC в столицу Евразии, и о вас узнали сотни тысяч».

Напомним, что всероссийскую известность Наргиз Закирова получила после участия в проекте Первого канала «Голос». Артистка дошла до финала, уступив первое место Сергею Волчкову.