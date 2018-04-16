На дорогах Свердловской области введены ограничения для большегрузов

04:17 16 апреля 2018 0

Ограничение движения для большегрузного транспорта будет действовать с 15 апреля до 24 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начиная с воскресенья, 15 апреля, и по 24 мая в Свердловской области вступило в силу временное ограничение движения большегрузов по региональным автодорогам. Соответствующее постановление 7 марта утвердил глава региона Евгений Куйвашев. Областные власти считают, что временные ограничения должны защитить дорожное покрытие от преждевременного разрушения и чрезмерных нагрузок.

«Весной автотрассы наиболее уязвимы. В порах дорожного покрытия накапливается много воды. Из-за чередования циклов замерзания и оттаивания в этот период под действием колес легко образуются выбоины, быстро увеличивающиеся в размерах», — цитирует «Коммерсант» сообщение департамента информполитики Свердловской области.

В ДИПе также подчеркнули, что данные ограничения не должны коснуться международных грузовых перевозок, перевозки продуктов, пассажирских автобусов, лекарств, животных и их кормов, семян, удобрений, почты, а также топлива и ГСМ. Отмечается, что по трассам, как и прежде можно будет перевозить грузы, которые необходимы для ликвидации последствий стихийных бедствий, дорожную технику, а также материалы, с помощью которых проводятся аварийно-восстановительные работы, и военную технику.

Однако, после весенних ограничений будут введены сразу же летние — с 25 мая по 31 августа. Хотя, летом будет сделано одно исключение для автобусов, перевозки грузов для устранения последствий стихийных бедствий, а также транспортировки дорожной техники.