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18 апреля 2018
21:06  18 апреля 2018 0

В Минобороны высмеяли «небылицы» Украины об отправке российских наемников в Сирию

«Варяг» ни разу не бывал с сирийском ТартусеФОТО: пресс-служба МО РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Минобороны России высмеяли заявление Службы безопасности Украины о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирию на крейсере «Варяг». Базирующийся во Владивостоке корабль не может перевозить тяжелое вооружение, никогда не заходил в сирийский порт Тартус и не смог бы причалить там при всем желании.

«Корабль класса „крейсер“ не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов. У него конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы, — цитирует RT официального представителя МО Игоря Конашенкова. — Кроме того, для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус нет соответствующих причалов». Конашенков особо подчеркнул, что флагман Тихоокеанского флота РФ никогда даже не входил в гавань Тартуса, пишут Nation News.

В заключение представитель российского оборонного ведомства посоветовал «малограмотному руководству украинских спецслужб» предварительно советоваться с собственными моряками либо с западными кураторами. Такие консультации, по его словам, помогут сочинять более убедительные небылицы.

Как ранее сообщало «URA.RU», «вагнеровцы» считаются активными участниками боевых действий в Сирии. В их рядах воюет и так называемая «уральская рота».

Владимир Васин
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