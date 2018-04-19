22:23 19 апреля 2018 5

Валерия сожалеет о прошедшем «золотом времени» Фото: инстаграм Валерии

Певица Валерия пожаловалась на трудные времена для музыкальной индустрии. Исполнительница сравнила начало своей карьеры и современную ситуацию в отечественном и западном шоу-бизнесе.

В частности, певица отметила, что перестали продаваться альбомы, сославшись на общую менденцию в мире шоу-бизнеса. «Сейчас все рухнуло. Нет денег в шоу-бизнесе, и откуда им взяться-то? Только с концертов, но с них мало прибыли при нашем состоянии экономики», — посетовала исполнительница, отвечаю на вопрос ТАСС.

Валерия также вспомнила «золотые времена» начала творческого пути. По ее словам, «тогда можно было деньги зарабатывать». «Артисты понимали, что они запишут пластинку, фирма грамзаписи купит ее, и все хорошо, и дальше понятно, на какие деньги делать шоу», — добавила певица. Она также пожаловалась на то, что в России не хватает больших концертных залов: «Короче говоря, ситуация у нас не очень хорошая. Во всем мире так же, но у них с площадками получше, плюс там страны не такие большие».

Ранее мужа певицы, музыкального продюсера Иосифа Пригожина, возмутило, что детей олигархов из Великобритании возвращают на родину. Он привел в пример собственных детей, которые получили образование за границей и «стали крепкими, мощными, сильными».