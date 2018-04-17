16:15 17 апреля 2018 0

В пример продюсер поставил собственных детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает плохой идеей возврат студентов из «недружественных» стран обратно в РФ. Он уверен, что студентам нужно дать возможность спокойно учиться и позволить «достойно и активно» представлять страну и русский язык по всему миру.

«Ребята выучатся и вернутся домой сами, мы должны создать условия для жизни, для того чтобы ребята возвращались домой. Я ненавижу остервенелый патриотизм. Патриотизм должен быть в умах людей, они должны рваться домой. Мы должны развивать туризм, культурный обмен. Мы не должны вступать в конфронтацию. Дети сами придут, дайте им возможность учиться, реализовать себя дайте!» — заявил в интервью каналу 360 Иосиф Пригожин.

Журналистам продюсер привел в пример собственных детей, которые получили образование за границей. «Они стали крепкими, мощными, сильными — они могут быть полезными в нашей стране», — заявил он.

Напомним, что Россотрудничество объявило о старте проекта возвращения российских студентов из Великобритании и ряда стран, проявляющих «недружественное отношение» к России. В качестве альтернативы студенты, по большей части дети чиновников и бизнесменов, могут поступить в МГИМО и трудоустроиться на Дальнем Востоке.