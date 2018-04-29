«Аэрофлот» уволит бортпроводницу, которая переименовала Калининград в Кенигсберг

Авиакомпания «Аэрофлот» пообещала уволить старшую бортпроводницу, которая во время рейса «Москва-Калининград» сделала ошибку, назвав конечную точку перелета Кенигсбергом. Инцидент случился 25 апреля. Об этом стало известно со слов декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова. Ошибка в названии города возмутила его, и он опубликовал об этом сообщение в Twitter.
«В самолете „Аэрофлота“ Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолет выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кенигсберг. Слышал это собственными ушами в полете 25 апреля. Разве „Аэрофлот“ может именовать города России так, как хочет?» — написал журналист. Следом за этим авиакомпания сообщила, что провела проверку и информация подтвердилось. «Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу.
Однако в эфире радиостанции «Говорит Москва» Третьяков отметил, что объявление с ошибкой было оглашено мужским голосом. «Я не собираюсь вступать в спор, но такие объявления делает командир. Не только я обратил на это внимание — в самолете со мной летел как минимум один лично мне знакомый человек», — пояснил декан МГУ. При этом по его словам, он не требовал наказать виновных, но готов подтвердить свои слова, если уволенная бортпроводница обратится в суд из-за увольнения.