У Киркорова хотят отсудить пляж возле особняка за 12 миллионов долларов

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов оспаривает сделку по покупке Филиппом Киркоровым участка на берегу Москвы-реки. В суде бизнесмен требует признать сделку недействительной и вернуть участок площадью 4,2 тысячи квадратных метров в собственность города.
«Частный берег Филиппа Киркорова на Москве-реке пытаются отсудить. Поп-короля обвиняют в якобы незаконном приобретении участка в 4,2 тысячи квадратных метров, которые должны принадлежать городу и считаются общественным местом», — пишет telegram-канал Mash. Отмечается, что Киркоров в 2014-м оформил в ипотеку береговую полосу еще в 2014-м. За 11 лет артист построил там теннисный корт, качели, несколько домиков и установил забор.
Летом Рыськов пытался получить разрешение на использование этой земли для благотворительного проекта в сфере туризма. Однако ему, как пишет канал, отказали — Киркоров собственник. Бизнесмен хочет, чтобы территория стала общественной пляжной зоной с навесами, фуд-кортами и кабинками для переодевания.
Особняк за миллионы долларов Филипп Киркоров купил себе в честь 50-летия. Он расположен в Подмосковье и окружен водами реки. Во владения поп-короля также входят дом для прислуги и охраны. На территории расположены небольшая часовня, ротонда с выходом на собственный пляж, гараж на две лодки, фонтан на центральной аллее, теннисный корт, на котором зимой заливают каток, зона барбекю. Артист лично подбирал детали интерьера, который выполнен в стиле итальянской неоклассики. Например, в доме много статуэток немецкого дизайнера Томаса Хоффмана, которые Киркоров коллекционирует.
