Экс-гитарист «Арии» Сергей Маврин попал в базу «Миротворца»*

В базу данных ресурса Маврина внесли еще в сентябре 2025 года
Известный российский музыкант и композитор, бывший гитарист группы «Ария» Сергей Маврин добавлен в базу украинского сайта «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским и запрещен в России). Об этом сообщает издание «Постньюс».

«Гитариста включили в реестр в сентябре этого года. Причиной стали выступления 62-летнего артиста в Мариуполе и Донецке», — сказано в материале. Он опубликован на сайте «Постньюс».

Инициаторы проекта «Миротворец»* выдвинули обвинения против Маврина. Ему инкриминируется поддержка российской армии, «пропаганда военных действий», «умышленное нарушение государственной границы Украины», а также «соучастие в противоправных деяниях, направленных против Украины и ее граждан».

Сергей Маврин приобрел известность в качестве гитариста коллективов «Ария», «Черный кофе» и «Кипелов». В 1996 году он принимал участие в совместном выступлении с Дмитрием Маликовым. В 1997 году музыкант основал собственную группу под названием «Маврин», деятельность которой продолжалась до конца 2023 года.

Ранее стало известно, что известная российская актриса, режиссер и сценарист Анастасия Толстая, являющаяся потомком известного писателя Льва Толстого, была включена в украинскую базу данных «Миротворец»*. Соответствующая запись появилась на ресурсе 11 октября текущего года. Согласно информации, опубликованной на сайте, в отношении Толстой выдвинуты обвинения в «поддержке России», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

*»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.

