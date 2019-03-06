Назван доход чиновницы, переложившей ответственность за школьное питание на родителей

Доходы Беляевой за годы работы существенно не менялись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, заявившая, что питание детей в школах — это обязанность родителей, за 2017 год заработала порядка 1,4 млн рублей. Это следует из декларации о доходах чиновницы.

Согласно документам, в 2017 году Беляева заработала 1,397 млн рублей. У регионального директора департамента образования имеются земельный участок площадью 500 кв. метров и квартира площадью 31,7 кв. метра. В пользовании у чиновницы есть еще одна квартира площадью 31,1 кв. метра. При этом годовой доход Беляевой практически не менялся.

Ранее Беляева заявила, что школам следует предоставлять условия для организации питания детей, а вопросами покупки продуктов, их доставки и приготовления должны заниматься родители учеников, напоминает «Национальная служба новостей». Чиновница подчеркнула, что люди ошибаются, думая, что «государство или муниципалитет должны кормить детей». Областной директор департамента образования уточнила, что у школ появились «новые темы», которым стоит уделить больше внимания, например, безопасность.

Позже пользователи Twitter обвинили губернатора Владимирской области Владимира Сипягина в скандале с чиновницей. «Скандал с отменой бесплатного питания длится давно, и губернатор должен не подставлять чиновницу, а решать проблему», — написал Сергей Спиридонов. В свою очередь пресс-служба главы региона заявила, что Сипягин ждет объяснений от оскандалившейся подчиненной, после чего будет озвучена его официальная позиция.