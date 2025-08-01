Страшное ДТП с шестью погибшими произошло в Пензенской области: что известно к этому часу

ГУ МВД: по итогам ДТП в Пензенской области шестеро погибших
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После ДТП выжил лишь один человек, сообщили в ГУ МВД
После ДТП выжил лишь один человек, сообщили в ГУ МВД Фото:

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, произошло на территории Мокшанского района Пензенской области. В результате аварии шесть человек скончались, еще один пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает прокуратура Мокшанского района.

Что произошло

На месте происшествия работают правоохранительные органы
На месте происшествия работают правоохранительные органы
Фото:

ДТП произошло в границах Мокшанского района, по дороге М5 «Урал», на 575-м километре. Врезались два легковых автомобиля Datsun и Shevrolet. Оба автомобиля находятся в ужасных состояниях. Причину аварии устанавливают полицейские.

Пострадавшие

В результате данного ДТП выжил только один человек — водитель автомобиля. Остальные шесть человек погибли на месте. Информацию передает ГУ МВД в telegram-канале.

«По предварительным данным, утром 1 августа 2025 года на 571 км ФАД М5 "Урал" в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, автомобиля "Datsun on-DO" и автомобиля "Chevrolet Epica"».

По информации местного СМИ «Пенза Взгляд», предположительно погиб водитель Datsun. А единственным выжившим остался водитель другого автомобиля. Одним из погибших оказался ребенок, пишет telegram-канал 112.

Реакция прокуратуры

Прокуратура Пензенской области прокомментировала произошедшее. Сотрудники ведомства подтвердили число пострадавших и погибших. По их словам, сейчас ведется установление обстоятельств ДТП. Прокуратура приступила к проверке исполнения правил дорожного движения. По завершении контрольных мероприятий будет принято решение о целесообразности применения мер прокурорского реагирования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, произошло на территории Мокшанского района Пензенской области. В результате аварии шесть человек скончались, еще один пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает прокуратура Мокшанского района. Что произошло ДТП произошло в границах Мокшанского района, по дороге М5 «Урал», на 575-м километре. Врезались два легковых автомобиля Datsun и Shevrolet. Оба автомобиля находятся в ужасных состояниях. Причину аварии устанавливают полицейские. Пострадавшие В результате данного ДТП выжил только один человек — водитель автомобиля. Остальные шесть человек погибли на месте. Информацию передает ГУ МВД в telegram-канале. По информации местного СМИ «Пенза Взгляд», предположительно погиб водитель Datsun. А единственным выжившим остался водитель другого автомобиля. Одним из погибших оказался ребенок, пишет telegram-канал 112. Реакция прокуратуры Прокуратура Пензенской области прокомментировала произошедшее. Сотрудники ведомства подтвердили число пострадавших и погибших. По их словам, сейчас ведется установление обстоятельств ДТП. Прокуратура приступила к проверке исполнения правил дорожного движения. По завершении контрольных мероприятий будет принято решение о целесообразности применения мер прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...