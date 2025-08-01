Страшное ДТП с шестью погибшими произошло в Пензенской области: что известно к этому часу

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шесть человек, произошло на территории Мокшанского района Пензенской области. В результате аварии шесть человек скончались, еще один пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом сообщает прокуратура Мокшанского района.
Что произошло
ДТП произошло в границах Мокшанского района, по дороге М5 «Урал», на 575-м километре. Врезались два легковых автомобиля Datsun и Shevrolet. Оба автомобиля находятся в ужасных состояниях. Причину аварии устанавливают полицейские.
Пострадавшие
В результате данного ДТП выжил только один человек — водитель автомобиля. Остальные шесть человек погибли на месте. Информацию передает ГУ МВД в telegram-канале.
«По предварительным данным, утром 1 августа 2025 года на 571 км ФАД М5 "Урал" в границах Мокшанского района Пензенской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, автомобиля "Datsun on-DO" и автомобиля "Chevrolet Epica"».
По информации местного СМИ «Пенза Взгляд», предположительно погиб водитель Datsun. А единственным выжившим остался водитель другого автомобиля. Одним из погибших оказался ребенок, пишет telegram-канал 112.
Реакция прокуратуры
Прокуратура Пензенской области прокомментировала произошедшее. Сотрудники ведомства подтвердили число пострадавших и погибших. По их словам, сейчас ведется установление обстоятельств ДТП. Прокуратура приступила к проверке исполнения правил дорожного движения. По завершении контрольных мероприятий будет принято решение о целесообразности применения мер прокурорского реагирования.
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