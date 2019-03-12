Сессия собрания депутатов Чесменского района, на котором рассмотрят представление прокуратуры об отставке спикера Владимира Федяшева, состоится 28 марта. Об этом «URA.RU» сообщили источники в собрании. В это же время в районе будут работать ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП), которые проверят деятельность самого Федяшева и главы района Татьяны Жморщук. Вместе с ревизорами в район прибудут сотрудники правоохранительных органов.
«Сессия состоится 28 марта, в повестке вопрос о представлении прокуратуры по председателю. Депутаты будут выносить вопрос о тайном голосовании», — сообщил источник. Телефон приемной Владимира Федяшева не отвечает.
Неделю назад прокурор внес в собрание депутатов Чесменского района представление с требованием решить вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя собрания депутатов района в связи с неисполнением обязанностей, определенных законодательством о противодействии коррупции. Выяснилось, что Федяшев скрыл в декларации три банковских счета, документы на земельные участки и нежилые помещения, а также занизил доходы.
Во второй половине марта начнется внеплановая проверка Контрольно-счетной палаты региона. Решение о ней было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя спикера ЗСО Владимира Мякуша. В обращении говорится о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук, ее подчиненных и Владимира Федяшева. Как ранее сообщили «URA.RU», в проверке будут задействованы сотрудники правоохранительных органов.