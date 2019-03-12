На Урале пытаются продать имущество крупного банка-банкрота

Общая стоимость недвижимости зданий — 127 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

«Сибирский банк реконструкции и развития» (СБРР), который находится в стадии ликвидации, снова попытается продать восемь зданий в регионах «тюменской матрешки» общей стоимостью почти 137 млн рублей. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили источники в Российском аукционном доме (РАД).

По информации собеседника, банк выставил на торги шесть зданий в Тюменской области и на Ямале, их изначальная стоимость составляла 300 млн рублей. Первые и вторые торги по всем объектам СБРР не состоялись. С 10 апреля начнется третий этап — торги в виде публичного предложения на понижение цены.

Самым дорогим объектом является помещение, расположенное на двух этажах дома № 61 на улице Клары Цеткин в Тюмени. Минимальная цена лота — 90,7 млн рублей. Цена на объект недвижимости сохранится вплоть до следующего периода торгов (20 апреля), после чего стоимость будет снижена на 20% (до 72,58 млн рублей). Если на этом этапе покупателей не найдется, снижение цены продолжится. Также на площадке РАД продается помещение в 126,9 «квадратов» на первом этаже дома № 42 по улице Свердлова в Салехарде (ЯНАО). Этот объект до 10 апреля будет стоить 21,2 млн рублей. Уже с 20 апреля цена снизится на 20% и будет составлять 17,4 млн рублей. В дальнейшем цена будет опускаться каждые 10 дней.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале 2018 года у тюменского банка, чьи филиалы работали в Нижневартовске, Сургуте (ХМАО), Салехарде и Тобольске, была отозвана лицензия. В марте учреждение было признано банкротом по иску Центробанка. Позже стало известно, что бывший председатель правления банка Григорий Романюта в январе 2018 года создал преступную группу для кражи полумиллиарда рублей из кассы СБРР. По информации гособвинения, большую часть денег присвоили себе Романюта (350 млн рублей) и его сообщница Инесса Бранденбург (около 100 млн рублей).