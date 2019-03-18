Челябинец, спасаясь от пожара, выпрыгнул с девятого этажа и остался жив

Житель Челябинска спрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара, который произошел в его квартире. После падения мужчина выжил.
«Хозяин квартиры, в которой произошел пожар, самостоятельно спрыгнул вниз с девятого этажа и по счастливой случайности остался жив», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области. Пожар начался на кухне, огонь быстро охватил всю квартиру.
Мужчина не стал дожидаться приезда пожарных с автолестницей. По сообщениям спасателей, челябинца 1966 года рождения доставили в отделение токсикологии.