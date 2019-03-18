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Челябинец, спасаясь от пожара, выпрыгнул с девятого этажа и остался жив

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 10:22
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Пожар в общежитии. Челябинск, дым, пожар, общежитие
Мужчина не стал дожидаться спасателей с автолестницейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Челябинска спрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара, который произошел в его квартире. После падения мужчина выжил.

«Хозяин квартиры, в которой произошел пожар, самостоятельно спрыгнул вниз с девятого этажа и по счастливой случайности остался жив», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области. Пожар начался на кухне, огонь быстро охватил всю квартиру.

Мужчина не стал дожидаться приезда пожарных с автолестницей. По сообщениям спасателей, челябинца 1966 года рождения доставили в отделение токсикологии.

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