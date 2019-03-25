Вслед за Борисом Дубровским Челябинск покинула команда его пиарщиков Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Команда политтехнологов под руководством Алексея Обыденкова, работавшая с прошлой осени на рейтинг экс-губернатора Бориса Дубровского, покинула Челябинск. Вести выборную кампанию врио главы региона Алексея Текслера будут новые специалисты, сообщили «URA.RU» собственные источники.

«В гостиницу на Лесопарковой [рядом с резиденцией губернатора] заселилось человек 30. Все не местные. Говорят, это команда [врио губернатора] Алексея Текслера. Есть ли среди них политтехнологи или это помощники, неизвестно. Алексей Обыденков Челябинск уже покинул», — сказал «URA.RU» собеседник.

Алексей Обыденков и его люди из компании «Полилог» (формально от ООО «ВИРТОКС ГРУПП») начали работать в регионе с осени прошлого года, когда действовавший на тот момент губернатор Борис Дубровский объявил о намерении переизбраться на второй срок на выборах 8 сентября 2019 года. Челябинские власти получили условие от администрации президента — повысить рейтинг кандидата, чтобы избежать второго тура.

По информации правительства области, к декабрю наметилась положительная тенденция. Правда антирейтинг оставался высоким. Была опасность повторения ситуации, как в Хакасии, Хабаровском и Приморском краях, а также Владимирской области, где состоялись вторые туры и те, на кого Кремль делал ставку, выборы проиграли — люди устали от действующей власти и голосовали «за любого другого». События в Челябинске шли по сценарию Владимирской области, где губернатор Светлана Орлова не смогла переизбраться на второй срок.

19 марта Борис Дубровский подал в отставку, этому предшествовали обвинения в картельном сговоре с дорожными строителями и передача материалов на него в МВД и Генпрокуратуру. Врио губернатора назначен бывший первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер.