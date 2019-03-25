Текслер возглавил координацию борьбы с коррупцией на Южном Урале

Новый губернатор Алексей Текслер возглавил комиссию по координации борьбы с коррупцией в Челябинской области. Соответствующее постановление от 25 марта за подписью самого Текслера появилось на официальном портале правовой информации.
Вслед за пунктом, которым на должность председателя комиссии назначается врио губернатора, следует еще один. В нем из состава комиссии исключается экс-губернатор региона Борис Дубровский, председательствовавший с февраля 2014 года.
Таким образом, высший состав комиссии по координации борьбы с коррупцией с 2014 года, когда аналогичное постановление издал Борис Дубровский, полностью обновился. Главный федеральный инспектор Артем Пушкин ныне работает в той же должности в Курганской области, глава УФНС Александр Путин был осужден за коррупционное преступление, глава УФСБ по региону Игорь Ахримеев ушел в отставку, а прокурор и главный полицейский региона — Александр Войтович и Владимир Скалунов — отправились к новым местам службы.