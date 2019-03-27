Россия подарит Киргизии 30 миллионов долларов

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 20:33
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День России. Сургут, национальные костюмы, флаг россии, киргизы, флаг киргизии
Правительство РФ откликнулось на просьбу КиргизииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство России одобрило просьбу Киргизии о выделении 30 миллионов долларов безвозмездной помощи. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета республики.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Россия по просьбе киргизов приняла решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи», — приводит RNS его слова.

Помимо этого, российские власти согласились продлить миграционную амнистию для граждан Киргизии. Киргизам, нарушившим правила пребывания в России, дадут возможность вернуться на родину в течение марта и апреля.

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