Россия подарит Киргизии 30 миллионов долларов

Правительство России одобрило просьбу Киргизии о выделении 30 миллионов долларов безвозмездной помощи. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета республики.
Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Россия по просьбе киргизов приняла решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи», — приводит RNS его слова.
Помимо этого, российские власти согласились продлить миграционную амнистию для граждан Киргизии. Киргизам, нарушившим правила пребывания в России, дадут возможность вернуться на родину в течение марта и апреля.