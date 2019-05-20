Криминальный авторитет Бесик Квинихидзе (Бесо Руставский), ставший причиной конфликта воров в законе Надира Салифова (Лоту Гули) и Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина), своим поведением вызвал гнев российских силовиков. Теперь проблемы ожидают как самого Бесо, так и его врагов и друзей.
Руставский получил воровской титул в 2013 году, но уже через год был «раскоронован» из-за плохой репутации. 36-летний экс-вор сразу взялся за улучшение имиджа. Руставский принялся распускать слухи, что он якобы сумел установить воровские порядки на зоне, которую контролировала администрация пенитенциарного учреждения.
Эта история впечатлила вора в законе Шалву Озманова (Куся) — племянника главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой). Куся рассказал авторитетному родственнику о «подвигах» Руставского, и Шакро, сам находясь в заключении, решил вернуть воровской титул Бесо (который также отбывает срок). Это вызвало недовольство Осетрины, который поднял данную тему в разговоре с Гули. Мнения авторитетов по повторной «коронации» Руставского разошлись, и их разговор перерос в конфликт.
Но больше всего история с Бесо разгневала силовиков. Ситуация, когда заключенный получает воровской титул, отбывая наказание, — экстраординарная для ФСИН, отмечает «Лента.ру». Руководство МВД расценивает ее как вопиющий показатель плохой работы сотрудников ведомства. Реакция силовиков оказалась стремительной: 15 мая на Кубани был задержан и конвоирован в Москву Куся. Тяжелые последствия ожидают и самого Бесо, отмечает издание. Кроме того, проблемы не обойдут стороной и Шакро, который, находясь в тюрьме, дал санкцию на «коронацию» нового вора.
На фоне этого продолжает разгораться и конфликт Гули с Осетриной. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, ссора воров является лишь одним из эпизодов в большой войне по переделу сфер влияния в криминальном мире России.