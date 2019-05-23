Многие фото девушки проникнуты мистической атмосферой Фото: официальный аккаунт Марии Лепеть в Instagram

Уроженка Челябинска Мария Лепеть, известная как модель журналов Playboy и Maxim, устроила жертвоприношение и магический обряд у здания правительства Москвы. По словам девушки, привлекший внимание прохожих и записанный на видео ритуал был любовным приворотом.

«Возвращаем мужа в семью для одной клиентки. Для совершения подобных ритуалов мне нужны места, где скопление людей, их энергия. Многие останавливались, снимали, это немного отвлекало, но я справилась. Всем помочь невозможно, пусть хоть один человек получит желаемое», — цитирует слова Лепеть издание 74.Ru. Модель утверждает, чтоб подобные ритуалы, сопровождающиеся жертвоприношениями, она проводит несколько раз в месяц, чтобы «помочь людям стать счастливыми» — и это отнимает у нее много сил.

Уроженка Челябинска позировала для Playboy, ее фото имеются на официальном сайте журнала. Также в 2019 году она попала в топ-100 самых сексуально-привлекательных девушек России по версии журнала Maxim. Многие снимки на странице 25-летней Марии в Instagram носят мистический характер.