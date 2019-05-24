Сериал с Зеленским «Слуга народа» оказался недоступен на YouTube

Владимир Зеленский предстал в образе президента задолго до своего избрания Фото: кадр из фильма «Слуга народа»

Многосерийный сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался заблокирован на YouTube. Правообладатели сериала, «Студия 95», заявили журналистам, что мера временная, сериал снова будет доступен к просмотру после урегулирования юридических тонкостей.

«Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы, — приводят „Ведомости“ слова digital-директора „Студии 95“ Сергея Пушкина. — Надеемся, что это быстро разрешится». О каких именно вопросах идет речь, Пушкин уточнять не стал.

«Слуга народа» по-прежнему доступен на сайте украинского канала «1+1». Сериал из трех сезонов включает в себя 51 эпизод, права на его показ уже приобрели эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал», а также американский Netflix. С момента выхода фильма на YouTube фильм просмотрели 98 млн зрителей.

Победу актера во втором туре выборов президента Украины ранее назвали «сериалом „Слуга народа 2.0“», напоминает «Национальная служба новостей». Украинский лидер уже отказался вести переговоры с Москвой, а также назвал Россию страной-агрессором.