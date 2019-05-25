В Перми после выпускного пропала 11-летняя школьница

В Перми пропала школьница. Она возвращалась после празднования окончания учебного года.
«Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу. Девочку последний раз видели на ул. Хабаровская Дзержинского района г. Перми», — сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сейчас полиция изучает кадры с камер наружного наблюдения. На место возможной пропажи школьницы прибывают сотрудники полиции со всего краевого центра. Район розыска поделен на квадраты, которые «прочесывают» поисковые группы. Привлечены кинологи со служебно-розыскными собаками, конная полиция. Проводится осмотр подвалов, чердаков, подъездов домов и территория, прилегающая к жилому сектору.
Девочка была одета в белый берет с розовой полоской, серый плащ в клетку и голубые джинсы. На ногах — черные кроссовки. Худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
В поисках
Обновлено 13:50
В полиции агентству сообщили, что ребенок найден живым. Подробности пока не сообщаются.