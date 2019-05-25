24 мая 2019
23 мая 2019
22 мая 2019

В Перми после выпускного пропала 11-летняя школьница

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
25 мая 2019 в 12:51
Размер текста
-
17
+
Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, фонарики, свет, протесты, сквер на драме
В поисках участвуют добровольцы (архивное фото)Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Перми пропала школьница. Она возвращалась после празднования окончания учебного года.

«Полиция разыскивает пропавшую без вести школьницу. Девочку последний раз видели на ул. Хабаровская Дзержинского района г. Перми», — сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас полиция изучает кадры с камер наружного наблюдения. На место возможной пропажи школьницы прибывают сотрудники полиции со всего краевого центра. Район розыска поделен на квадраты, которые «прочесывают» поисковые группы. Привлечены кинологи со служебно-розыскными собаками, конная полиция. Проводится осмотр подвалов, чердаков, подъездов домов и территория, прилегающая к жилому сектору.

Девочка была одета в белый берет с розовой полоской, серый плащ в клетку и голубые джинсы. На ногах — черные кроссовки. Худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.

В поисках участвует спасательный отряд «Лиза Алерт», волонтеры и родители одноклассников. В соцсетях пишут, что розыск начался 24 мая около девяти вечера.

Обновлено 13:50

В полиции агентству сообщили, что ребенок найден живым. Подробности пока не сообщаются.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...