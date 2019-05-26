Дуров обвинил власти в попытке взлома телеграм-аккаунтов уральских журналистов

Павел Дуров объяснил, почему провалились попытки взлома аккаунтов Фото: TechCrunch /Flickr

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что взломать телеграм-аккаунты уральских журналистов пытались российские власти. Он напомнил о необходимости двухэтапной аутентификации.

«Это служит напоминанием о том, что авторитарное правительство не остановится ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан», — написал Павел Дуров в своём Telegram-канале. Он особо подчеркнул, что все попытки взлома провалились.

Попытки взлома осуществлялись с испанского IP-адреса, уточнил Дуров. От действий неизвестных, в частности, пострадали замглавного редактора «URA.RU» Антон Ольшанников, пиартехнолог Платон Маматов и главред сайта «Между строк» Наталья Вахонина. Кроме того, неизвестные пытались получить доступ к telegram-каналу портала «Моменты». Все журналисты участвовали в участвовали в освещении протестов из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Решение властей установить забор в сквере и начать строительство собора вызвало протест екатеринбуржцев. С 13 по 18 мая в городе прошел ряд несанкционированных митингов противников и сторонников собора в сквере. Возведение храма приостановлено на время определения лучшей площадки для его строительства.