Свердловского депутата уволили с поста главврача онкодиспансера из-за смерти пациентки

Депутата Заксобрания Свердловской области Михаила Голованова, работавшего главным врачом онкологического диспансера в Севастополе, уволили из-за смерти пациентки. 54-летней женщине долгое время не оказывали помощь.
Местные журналисты рассказывали историю этой пациентки президенту РФ Владимиру Путину на форуме «Общероссийского народного фронта». По их словам, в 2018 году врачи, работавшие в онкодиспансере Голованова, отказали ей в жизненно важных препаратах, пишет портал «Примечания». Спустя несколько месяцев женщина скончалась.
«Место Голованова занял уроженец Тюмени, радиотерапевт со стажем работы более 30 лет Василий Ощепков», — сообщили в Департаменте здравоохранения Правительства Севастополя.
Михаил Голованов возглавлял севастопольский онкологический диспансер с июля 2018 года. До этого депутат руководил филиалом №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском. Голованов работает врачом с 1990-х годов, а в 2016 году избрался по спискам «Единой России» в Заксобрание Свердловской области.