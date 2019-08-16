Полиция выяснила, с чьим ребенком цыганка просила милостыню в Сургуте

Полиция уже дважды проверила личность цыганки с ребенком славянской внешности на руках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мальчик славянской внешности, с которым цыганка просила милостыню в Сургуте, действительно оказался ее сыном. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО после повторной проверки личности женщины. Ее провели сотрудники полиции из Троицка (Челябинская область), встретив цыганку на железнодорожном вокзале после возвращения из ХМАО

«Ее при сходе на перрон железнодорожного вокзала встречал наряд полиции. Сотрудники вместе с ней проехали домой, еще раз проверили документы. Мальчик 2017 года рождения действительно является ее сыном. У нее трое детей. На учете она нигде не состоит, семья не признана неблагополучной», — заявили в пресс-службе УМВД Югры. Там также добавили, что с согласия женщины были проведены анализы крови сына, однако никаких следов медикаментов обнаружено не было.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в пабликах соцсетей и telegram-каналах шло активное обсуждение фотоснимка цыганки с ребенком славянской внешности на руках, которая просила милостыню возле торгового центра. Пользователи подозревали, что ребенок мог находиться под действием каких-то медикаментов. Интернет-аудиторию не смогла успокоить даже проверка личности этой женщины, которую провела сургутская полиция.