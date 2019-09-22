21 сентября 2019

На Украине пятилетнему мальчику вручили повестку в военкомат

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, педофилия, детские слезы, маленький мальчик, педофил, детское насилие
Ребенка хотели поставить на воинский учетФото: depositphotos.com

Пятилетнему украинцу вручили повестку в военкомат с требованием принести документы и срочно встать на учет в местном призывном пункте. На действие военных пожаловать в Facebook мать дошколенка Катерина Михальчук.

«Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», — написала Михальчук в соцсети, приложив фото повестки. В документе сказано, что сын Михальчук должен до 23 сентября явиться в сельсовет с набором документов и встать на учет.

В администрации села Гребенки Киевской области, откуда и пришла повестка пятилетнему мальчику, отметили, что произошел сбой в работе. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — заметили украинские чиновники. По их словам, они перепутали год рождения ребенка: он оказался в списке мужского населения 2003 года рождения.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оказался злостным уклонистом от армии. Как писал на своей странице в Facebook советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, в 2014—2015 годах Зеленскому присылали повестки, так как он годен к прохождению службы., но он их проигнорировал.

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