На Украине пятилетнему мальчику вручили повестку в военкомат

Пятилетнему украинцу вручили повестку в военкомат с требованием принести документы и срочно встать на учет в местном призывном пункте. На действие военных пожаловать в Facebook мать дошколенка Катерина Михальчук.
«Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», — написала Михальчук в соцсети, приложив фото повестки. В документе сказано, что сын Михальчук должен до 23 сентября явиться в сельсовет с набором документов и встать на учет.
В администрации села Гребенки Киевской области, откуда и пришла повестка пятилетнему мальчику, отметили, что произошел сбой в работе. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — заметили украинские чиновники. По их словам, они перепутали год рождения ребенка: он оказался в списке мужского населения 2003 года рождения.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оказался злостным уклонистом от армии. Как писал на своей странице в Facebook советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, в 2014—2015 годах Зеленскому присылали повестки, так как он годен к прохождению службы., но он их проигнорировал.