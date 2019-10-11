Назван новый посол США в России

Бывший исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан стал послом США в России. Кремль уже аккредитовал Салливана, сообщается на сайте Белого дома.
Информация о Салливане фигурирует в опубликованном в пятницу документе, в котором перечислены новые назначения президента США Дональда Трампа. «Джозеф Салливан из Мэриленда, назначен чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации», — написано на сайте Белого дома.
С мая 2017 года он занимал должность заместителя государственного секретаря. В апреле 2018 года он стал исполняющим обязанности госсекретаря США. Ранее Салливан неоднократно занимал руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли, консультируя генерального прокурора, министра обороны, министра торговли и советника президента по правовым и политическим вопросам, телеканал 360.
Ранее должность американского посла в России занимал Джон Хантсман, который провел в Москве три года, пишет агентство Nation News. В заявлении об отставке, которое он подал Дональду Трампу, говорится, что дипломат хотел бы вернуться к семье, напоминает RT.