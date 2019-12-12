Губернатор Куйвашев примет статусного промышленника со связями за рубежом

По одной из версий, речь на встрече может зайти о выборах в Госдуму в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 13 декабря встретится с уральским промышленником Сергеем Гильваргом, сообщают источники «URA.RU».

По информации информированных собеседников агентства, темой встречи могут стать выборы в Госдуму в 2021 году. «Гильварг собрался в парламент или намерен лоббировать своего человека», — рассуждает высокопоставленный инсайдер. По другой версии, встреча главы региона с предпринимателем будет носить дипломатический характер: с 2007 года Гильварг является почетным консулом Конго в Екатеринбурге.

«У губернатора ежегодная традиция до 17 декабря встречаться с представителями дипмиссий — возможно, и эта встреча будет посвящена международным отношениям, тем более, что президент сегодня четко обозначает направленность наших интересов в сторону Африки», — объяснил источник.

На момент публикации получить комментарий областного департамента информполитики не удалось.

Сергей Гильварг — председатель совета директоров екатеринбургской компании MidUral, которая занимается выпуском лигатур и ферросплавов для специальной металлургии, а также производством химической продукции. Компания контролирует месторождение ниобия в Конго, Ключевскую обогатительную фабрику, завод ферросплавов, а также ряд торговых компаний в Западной Европе. Редакции «URA.RU» не удалось получить комментарий у Гильварга.