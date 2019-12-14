В праздники на уральский регион обрушатся 40-градусные морозы

Похолодание обещают накануне и после Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Пермского края в новогодние каникулы ожидает снижение температуры до 38 градусов ниже нуля. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз погоды, который составили региональные синоптики.

«Самым холодным днем станет 8 января. При этом ночь накануне ожидается еще морознее: столбики термометров опустятся до -39… -40 градусов», — передает пермский портал Business Class. Сообщается, что морозы установятся 6 и 7 января — в даты, когда в России отмечают сочельник и православное Рождество. В то же время специалисты погодного центра «Фобос» на 6 и 7 января обещают в Прикамье до -22… -28 градусов ниже нуля. 8 января специалисты центра прогнозируют до -5 градусов.

Также, по словам синоптиков, похолодания стоит ожидать и в предновогоднюю неделю. С 23 по 28 декабря температуры могут понизиться до -29 … -34 градусов. В первые дни нового года жителям Прикамья придется воздержаться от прогулок, так как столбики термометров опустятся до -24 градусов. До рождественских праздников в Пермь придет небольшое потепление, а в первые выходные 2020 года — 11 и 12 января — вновь похолодает до минус 26 градусов.

Ранее в Росгидрометцентре сообщили, что с 15 декабря россиян ждет резкое понижение температуры до -25 градусов. До этого агентство Nation News также передавало, что, по данным синоптиков, что эта зима станет необычной из-за «температурных качелей».