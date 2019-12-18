Владимира Васильева пытался спасти от тюрьмы его отец Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Военные следователи продлили до 30 суток проверку в отношении Андрея Васильева, подменившего мочу своего сына, Владимира, в августе устроившего ДТП с двумя погибшими на улице Малышева в Екатеринбурге. Действия полковника Росгвардии могли привести к тому, что его сын избежать ответственности за совершение аварии в нетрезвом виде.

«Десятидневная проверка по рапорту следователя территориального подразделения СКР должна была закончиться 13 декабря, однако срок проведения мероприятий продлен до 30 суток. Если сроки будут выдержаны, то решение возбудить уголовное дело или отказать в таковом будет принято в начале января 2020 года», — сообщил источник «URA.RU», близкий к следствию. По его словам, в любом случае законность решения следователей будет проверять военная прокуратура. Источник в надзорном ведомстве сообщил, что проверочные материалы к ним пока не поступали. В военном следственном управлении СКР по ЦВО информацию по этому делу не предоставляют. «Дело Андрея Васильева не комментируем», — заявил представитель СКР Алексей Садовский.

Андрей Васильев подменил мочу сына на свою в момент госпитализации в ГКБ №24 сразу после дорожного инцидента 4 августа. В первые месяцы расследования СКР получил данные о «чистоте» анализов Васильева-младшего, что позволяло ему избежать реального срока до 12 лет. Позже обман был вскрыт, к уголовной ответственности привлечен врач, назначивший отбор анализов. В ходе психиатрической экспертизы Владимир Васильев признан вменяемым.