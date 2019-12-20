«URA.RU» узнало, как прошел первый новогодний прием Куйвашева для политиков и их жен

Евгений Куйвашев впервые собрал всех свердловских VIP на новогоднем приеме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В МВЦ «Екатеринбург-Экспо» прошел первый в истории новогодний прием у губернатора Евгения Куйвашева для свердловских депутатов Госдумы и заксобрания, членов кабмина и мэров, а также их вторых половин. Вечер стал завершением школы мэров, которая проходила в конгресс-холле с утра 20 декабря. Его организаторы предпочли закрыть мероприятие от СМИ.

Но участники рассказали «URA.RU», что в начале вечеринки «без галстуков» губернатор обратился к чиновникам и депутатам с тостом. «Он предложил выпить за нас, мэров, наших вторых половинок — поскольку от них тоже многое зависит, — кратко подвел итоги года и пожелал удачи в дальнейшем», — поделился один из мэров. По его словам, в руках у Куйвашева было не шампанское, как у всех, а бокал с соком.

Куйвашев также вручил мэрам грамоты, а затем уже сам получил награду: глава Ивделя Петр Соколюк передал ему благодарственное письмо от Общероссийского конгресса муниципальных образований. «Для меня это первая награда от мэров», — подчеркнул глава региона.

С утра свердловские мэры и министры были заняты на обучении Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со вторыми половинами на вечер пришли около трети мэров, с женами также были замечены депутаты Госдумы Антон Шипулин и Лев Ковпак и несколько членов областного кабмина. «Я впервые станцевал со своей женой три раза! Показал ей, на что способен», — поделился глава одного из городов. «Моя жена была на таком вечере первый раз, ей очень понравилось», — рассказал другой чиновник, добавив, что, пока в первой половине дня в «Екатеринбург-Экспо» шел совет глав, для их жен проводили экскурсии по городу.

Закрытая вечеринка продлилась около трех часов. По ее окончании чиновники в кулуарах не скрывали эмоций. «Куйвашев — самый классный мужик! Просто лучше всех!» — поделился впечатлениями старожил мэрского корпуса. Его имя агентство предпочло не раскрывать.