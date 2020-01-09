08 января 2020

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством РФ крымского вина. «Посчитала тонким троллингом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Керсти Кальюлайд вернула подаренную ей бутылку винаФото: Анна Майорова © URA.RU

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренного ей российским посольством. Об этом на своей странице в Twitter сообщил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Посольство РФ в Таллине направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку Крымского. Цветы и шоколад [Керсти] Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», — написал сенатор, припомнив, что посол одной из стран Евросоюза в свое время отказался от предложения Пушкова «пригубить» крымское вино.

Ранее, как напоминает RT, Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Это она объяснила тем, что в ее семье знание одного языка считается «неразумным расточительством». Уже в детстве ребенок, по мнению лидера страны, должен освоить как минимум еще один язык (помимо родного).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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