Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от бутылки крымского вина, подаренного ей российским посольством. Об этом на своей странице в Twitter сообщил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.
«Посольство РФ в Таллине направило главе Эстонии на ее 50-летие шоколад, цветы и бутылку Крымского. Цветы и шоколад [Керсти] Кальюлайд приняла, а вино вернула. Видно, посчитала тонким троллингом», — написал сенатор, припомнив, что посол одной из стран Евросоюза в свое время отказался от предложения Пушкова «пригубить» крымское вино.
Ранее, как напоминает RT, Керсти Кальюлайд призналась, что ее внуки ходят в русский детский сад. Это она объяснила тем, что в ее семье знание одного языка считается «неразумным расточительством». Уже в детстве ребенок, по мнению лидера страны, должен освоить как минимум еще один язык (помимо родного).