У свердловских элит возникла проблема из-за необходимости смотреть послание президента

Уральские чиновники и депутаты попали в аппаратную ловушку: свердловское отделение ОНФ пригласило их на массовый просмотр послания президента Федеральному Собранию в библиотеку им. Белинского. Отказать президентскому движению не слишком корректно, но и идти на общий сбор не хочется, рассказал «URA.RU» осведомленный чиновник.
Приглашения отправлены во все ключевые министерства Свердловской области, региональное законодательное собрание, администрацию и гордуму Екатеринбурга, подтвердила «URA.RU» координатор по работе со СМИ ОНФ в Свердловской области Анастасия Лизунова. Она уточнила, что списка людей, которые уже подтвердили свое участие, пока нет.
По данным «URA.RU», чиновники готовятся игнорировать мероприятие. Смотреть выступление президента члены регионального правительства будут на рабочих местах, сообщил «URA.RU» собеседник в «Белом доме». Лидер уральских единоросов Виктор Шептий уточнил, что просмотр трансляции будет организован в исполкоме партии.
Совместный просмотр пропустят губернатор Евгений Куйвашев и спикер Людмила Бабушкина, которые будут слушать послание в Манеже.
Источники в администрации и гордуме Екатеринбурге утверждают, что приглашения на совместный просмотр послания пока не поступили. Замначальника департамента информационной политики администрации Екатеринбурга Виктория Мктрчян не ответила на звонок «URA.RU».