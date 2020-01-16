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Сегодня 16 января, четверг. И вот главные темы за день:
Владимир Путин подписал указ о назначении главы ФНС Михаила Мишустина премьер-министром РФ. Его кандидатуру единогласно поддержала Госдума. Тем временем, Мишустин высказался о том, стоит ли отменять пенсионную реформу и вводить налог для богатых.
После отставки правительства РФ и в период новых назначений у россиян возникло много вопросов. Например, когда будет формироваться новое правительство и по каким правилам. И почему на должность премьер-министра страны назначили именно главу ФНС Михаила Мишустина. Мы нашли объяснения всем происходящим в последние дни событиям и подготовили для вас ответы.
Решение об отставке Дмитрия Медведева Владимир Путин принял лично. Это могло произойти из-за недовольства Кремля работой правительства по исполнению майских указов президента, сообщает журнал Forbes. Теперь Медведев займет другую должность — председатель Совета Безопасности, указ уже подписан Путиным.
Членов рабочей группы по изменению Конституции из всех регионов России срочно собрали в Ново-Огарево по распоряжению президента страны. Решать судьбу Конституции РФ будут 75 человек, и среди них не только депутаты. В состав рабочей группы войдут знаменитые врачи, писатели и спортсмены.
Предложения Путина в послании Федеральному собранию сильно ударят по бюджету страны. Глава Счетной палаты Кудрин подсчитал, сколько денег надо на реализацию всего, что перечислил президент. Сумма выходит немаленькая.
На фоне отставки правительства РФ курс рубля резко упал. Сейчас российской валюте пророчат обвал до 200 рублей за один доллар.