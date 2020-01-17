Стали известны причины задержки рейса из Екатеринбурга на пять часов

На данный момент посадка на рейс уже завершена Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Рейс авиакомпании «Победа» Екатеринбург — Краснодар был задержан на пять часов. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Кольцово. Причиной стали сложные метиаусловия в районе аэропорта прилета.

По данным онлайн-табло, вылет самолета в Краснодар должен был состояться в 5:05 по уральскому времени, но в итоге Boeing 737 должен отправится в 10:15. На данный момент посадка уже завершена. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что вылет рейса задерживается по причине сложных метиаусловий в Краснодаре. «Самолет ожидает улучшения погодных условий», — уточнил он. Сейчас в районе аэропорта Пашковский (Краснодар) туман.

Получить оперативный комментарий в авиакомпании не удалось. Перевозчику был отправлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.