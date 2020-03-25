«Коммерсант»: российские банки ужесточают требования к заемщикам

Россияне стали больше интересоваться кредитными картами и получать больше отказов в выдаче Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банки начали сокращать выдачу кредитных карт россиянам. Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировало падение выдачи карт в январе—феврале текущего года. При этом в неофициальных беседах банкиры заявляют, что спрос на кредитные продукты наоборот повышается.

По словам банкиров, в конце февраля и в марте банки зафиксировали повышение спроса на кредиты и кредитные карты, однако, банки не торопятся его удовлетворять. Банковские служащие отмечают, что одобрение заявок на кредитные продукты сократилось в целом, причем сильнее всего в сегменте кредитных карт. « Банки сокращают риски, и если раньше средний уровень одобрения находился в пределах 22%, то сейчас — около 5%», — заявил «Коммерсанту» собеседник, работающий в банковской сфере. Банкиры добавляют, что эмоциональное давление на сегмент оказывает ситуация с пандемией коронавируса.

Кредитное бюро ОКБ сообщает, что в феврале банки выдали населению 732 тысячи кредитных карт с лимитом в 54 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выдаваемых карт сократилось на 21%, объем — на 31%, а средний лимит по кредитке сократился на 14%, до 73 тысяч рублей. Эксперты считают, что в марте тенденция будет набирать обороты и по итогам первого квартала 2020 года объем выдач в сегменте в денежном выражении может сократиться на 25-30%.

При этом официально банки отрицают, что стали выдавать меньше кредитных карт. В банке ВТБ заявляют, что показатели продаж кредитных карт стабильны. В «Райффайзенбанке» уверяют, что в феврале этого года выдали на 11% больше кредиток, чем за аналогичный период прошлого года. В «ОТП-банке» говорят, что падение курса рубля практически не повлияло на продажи карт. Банкиры отмечают, что люди заводят кредитки не для сиюминутного использования, а на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в российских банках начали расти ставки по ипотеке. Позднее президент Ассоциации российских банков в эфире «Национальной службы новостей» назвал это серьезной проблемой и объяснил причины повышения ставок.