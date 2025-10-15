Заочно арестован политик Кара-Мурза*

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов о применении заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении политика Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом на территории РФ, включен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили представители суда.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кара-Мурзы. В ближайшее время суд приступит к его рассмотрению», — уточнили в суде. Сообщение приводит ТАСС. Уточняется, что политик арестован за фейки об армии России и участии в экстремисткой организации.
Кара-Мурза — тележурналист и публицист. Он является оппозиционером и гражданином Великобритании. Приговорен он был по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Несколько дней назад его внесли в список террористов и экстемистов и объявили в розыск.
*Владимир Кара-Мурза признан иноагентов в РФ, включен в список террористов и экстремистов
