Рэперу Macan грозит лишение свободы из-за неявки в военкомат

Рэперу Macan (Андрею Косолапову) грозит уголовная ответственность за неявку в военкомат. По статье 328 УК РФ артисту может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы“), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, а также в виде лишения свободы на срок до двух лет», — рассказал Хаминский, информирует РИА Новости.
Рэпер должен был прибыть в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве 15 октября, однако так и не появился. При этом Telegram-канал Shot утверждает, что дата была недостоверной, а настоящая явка артиста ожидается только в конце ноября. Также сообщалось о планируемой явке музыканта в среду. Журналисты ожидали артиста у военкомата с утра, но он так и не пришел.
Юрист Александр Хаминский подтвердил: «За уклонение от призыва в армию Косолапов может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ». Сам рэпер пока никак не прокментировал ситуацию с неявкой, хотя ранее, 6 октября, публиковал фотографию из пункта призыва и заявлял о готовности служить в армии.
Ранее у репера уже были проблемы с военкоматом. Macanу может грозить уголовное дело за уклонение от призыва в армию. У артиста оставалось 20 суток для явки в военкомат во избежание уголовного преследования.
