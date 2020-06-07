С ослаблением ограничений россияне начали активно бронировать отели в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июня — 179-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 89-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 053 738 зараженных (+53 373 новых случая за сутки). Выздоровело 3 431 765 человек (+28 585 за сутки). Жертвами инфекции стали 404 482 человека (+1 246). Первое место по количеству заболевших по-прежнему занимает США, где зафиксировано 1 990 109 случаев заболевания (+1 794). Бразилия расположилась на втором месте — 676 494 зараженных (+2 907). На третьем месте Россия — 468 039 человек. Жертвами коронавируса в России стали 5 888 человек (+137).

Когда изобретут средство от коронавируса

Китай пообещал сделать доступной вакцину от коронавируса для других стран. Сейчас в стране разрабатывается пять препаратов, потенциально способных противодействовать вирусу. При этом, некоторые из них уже проходят клинические испытания. Помимо этого, при дальнейшей разработке вакцины китайские ученые будут сотрудничать с российскими коллегами.

Ситуация в России

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в России снова выросло. За последние сутки выявлено 8 984 заразившихся. Выздоровело 227 095 человек (+5 366). Жертвами вируса стали 5 888 человек (+137 смертей за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 318 846 человек.

Власти Москвы рассматривают отмену цифровых пропусков , введенных для борьбы с распространением вируса. По информации партнеров столичной мэрии, пропускной режим могут отменить уже с 14 июня.

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению международных рейсов. Росавиация направит в Роспотребнадзор предложение об открытии авиасообщения с 15 июля. Предполагается, что самолеты начнут летать в 15 стран, в дальнейшем этот список будет расширяться.

Минздрав предупредил переболевших коронавирусом россиян о риске повторного заражения. По мнению представителей ведомства, выработанные после болезни антитела не страхуют человека от рецидива.

Со снятием ряда карантинных ограничений появился спрос россиян на выездной отдых. Так, траты жителей страны на бронирование отелей выросли на треть. По информации представителей отрасли, в основном россияне отдают предпочтение курортным регионам РФ — Краснодарскому краю и Крыму.

Эпидемия не скажется на начале учебного года в колледжах. По мнению замминистра просвещения, учебные заведения должны начать работу 1 сентября. При этом сроки подачи документов для поступления продлили до 25 августа.

Ситуация в мире

На фоне коронавируса сократился поток мигрантов в Европу из Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана и Сирии. По информации турецких агентств, в последние месяцы количество переправлявшихся через Эгейское море мигрантов существенно снизилось.

После снижения уровня эпидемиологической угрозы в северо-восточной провинции Цзилинь, в Китае не осталось регионов с высоким или средним уровнем угрозы коронавируса. Около месяца назад Китай уже объявлял о снижении угрозы распространения вируса в стране до минимума. Однако, после вспышки эпидемии в провинции Цзилинь и случаях заболевания в Ухани, в ряде районов снова ввели карантин.

Прогнозы экспертов

Россиянам не стоит опасаться повышения цен на продукты после снятия ограничений, считает финансовый аналитик Виталий Калугин. По словам экономиста, если доходы населения упадут, повысить цены на продукты — это значит для компаний снизить обороты продаж.

Вирусологи выступили против поспешного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в России. По их мнению, отмена карантина приведет к новой вспышке заболевания и тысячам смертей. Единственный способ победить коронавирус и выйти из карантина, по их мнению, это дождаться вакцины.